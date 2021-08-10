İlhan Şen kimdir,nerelidir?
Aşk Mantık İntikam dizisinde en çok sevilen oyunculardan biri olan İlhan Şen kimdir ve nerelidir?
Oyunculuk hayatına Şahin Tepesi isimli dizi ile başlayan İlhan Şen, uzun bir süre modellik yapmıştır. Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol alan İlhan Şen hakkında merak edilenler haberimizde.
İLHAN ŞEN KİMDİR?
İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.
Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen son olarak Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Sibel'in kardeşi Neco'ya hayat veren İlhan Şen dizideki rolünde ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir kişi. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.
İLHAN ŞEN'İN DİZİLERİ
2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)
2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)
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