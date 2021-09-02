İbrahim Şenkon kimdir?
İbrahim Şenkon kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İbrahim Şenkon kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Sırası ile Konya İlinde İl Stajını, Isparta Eğirdir ve Erzurum Oltu İlçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını, Mülkiye Teftiş Kurul Başkanlığında Mülkiye Teftiş Stajını tamamlamasının ardından Kastamonu Hanönü, Konya Altınekin ve Isparta Gelendost İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere’de Unıversıty Of Liverpool’da 8 ay süre ile yabancı dil eğitimi aldı.
İçişleri Bakanlığınca düzenlenen kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından Trabzon Hayrat Kaymakamlığı görevini yapmış olup,14.07.2020 Tarihinde 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Eflani İlçemize Atanarak 04.08.2020 tarihinde görevine başlamıştır.
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