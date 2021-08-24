İbrahim Gültekin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1987 yılında Niğde ilinin Ulukışla ilçesi Emirler Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğretim tahsilini Emirler Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-İktisat bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Maliye Bakanlığı'nda gelir uzman yardımcısı olarak başladığı memuriyet hayatına, gelir uzmanı olarak devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak 104. dönem Mülki İdare Amirliğine, 2015 yılında Kayseri Kaymakam adayı olarak intisap etti. Kayseri Valiliğinde il stajını, Niğde-Bor ve Rize- Pazar' da kaymakamlık stajını tamamladı. 2017-2018 yılları arasında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi’nde dil eğitimi gördüğü sırada çeşitli Fransız kurumlarında, Türkiye Paris Büyükelçiliğinde ve Paris Başkonsolosluğunda incelemelerde bulundu.Yurt dışında bulunduğu süre içinde ‘’Türkiye’de Üst Düzey Yöneticilerin Eğitimi’’ üzerine kaymakamlık tezi yazdı.

Ankara’da düzenlenen 104.dönem Kaymakamlık Kursunu ‘’üstün başarı’’ ile tamamladı.

Mesleki Kariyer

1.Isparta-Şarkikaraağaç Kaymakam vekilliği

2.Kayseri- Tomarza Kaymakam vekilliği

3.Kayseri- Yeşilhisar Kaymakam vekilliği

4.Tokat-Reşadiye Kaymakam vekilliği

5.Bozcaada Kaymakamlığı

6.Gümüşhane-Köse Kaymakamlığı

Kaymakamımız İbrahim GÜLTEKİN, 8 Ocak 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile ilçemize görevlendirilmiştir.