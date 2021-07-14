Hilal Kaplan kimdir?
Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı. AK Parti Hükümeti tarafından hazırlanan ve barış sürecini yönetecek olan "Akil İnsanlar" listesine Ege Bölgesi'nden girmiştir. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir. Şu an Sabah gazetesinde yazmaktadır.
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