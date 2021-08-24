Hayrettin Çiçek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1984 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da, Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Kaymakam Hayrettin ÇİÇEK, Berna ÇİÇEK hanımefendi ile evli olup, iki çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri:

2007 yılında açılan 95.Dönem Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaptı.

Yurtdışı eğitimini almak üzere bir yıl süreyle İngiltere Sussex Üniversitesinde İngilizce dilini ve İngiliz devlet yapısını araştırdı.

Tokat/Sulusaray

Kastamonu/Bozkurt

Erzincan/Kemah

Erzurum/Aşkale

02.03.2017 – 15.08.2020 Muğla/Yatağan ilçelerinde görev yaptı.

İçişleri Bakanlığımızın 15.08.2020 tarihli 12164 sayılı yazısıyla Of Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir.