Hasan Meşeli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1986 yılında Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Edirne’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olarak 2012 yılında Trabzon ilinde kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Trabzon Vali Yardımcılığı ve Manisa İli Selendi Kaymakamlığı görevlerini vekâleten yürüten Hasan MEŞELİ, 2016 yılında Müşterek Kararname ile Pehlivanköy Kaymakamlığına atandı.2017 yılında Artvin İli Borçka Kaymakamı, 2018 yılında ise Sivas ili İmranlı Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

14 Temmuz 2020 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 27.07.2020 tarihinde Beytüşşebap ilçesine Kaymakam olarak atanan Hasan MEŞELİ, İçişleri Bakanlığının Onayı ile 10/02/2021 tarihinde ilimizde Vali Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.



Görev ve İş Bölümü



1- Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. Devlet Denetleme Kurulu

b. CİMER

c. TRT

d. Anadolu Ajansı

e. Basın-İlan Kurumu

f. İletişim Başkanlığı

g. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu

h. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı



2- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. İl Sağlık Müdürlüğü

b. Hıfzıssıhha Kurulu



3- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

b. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

c. Açık Kapı Şube Müdürlüğü

d. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

e. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

f. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

g. Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

h. Salgın Denetim Merkezi



4- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

b. RTÜK

c. Vakıflar Genel Müdürlüğü

d. TİKA

e. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı



5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

b. BOTAŞ

c. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

d. ARAS Elektrik Dağıtım

e. TEİAŞ



6- Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevler

a. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

b. İl Mera Komisyonu

c. İl Toprak Koruma Kurulu

d. Et ve Süt Kurumu

e. Tarım ve Kırsal Kalkınma

f. Toprak Mahsulleri Ofisi

g. Tarım Kredi Kooperatifleri

h. Ziraat Odaları

i. Orman işletme Müdürlüğü

j. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

k. DSİ

l. Meteoroloji Müdürlüğü

m. Doğa Koruma ve Milli Parklar



7- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

b. Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı



8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK)

b- İl Telekom Müdürlüğü

c- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

d- PTT Başmüdürlüğü

e- Karayolları 184. Şube Şefliği



9- Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a. Ticaret İl Müdürlüğü

b. TÜİK

c. Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı

d. Sınır Ticareti İş ve İşlemleri



10- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

a- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü



11- Koordinasyon İlçesi

a. Karakoyunlu İlçesi

b. Aralık İlçesi



*** Vali tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

*** İlgili Dilekçelerin havale İşlemlerini yapmak

***Vali Yardımcıları bakanlıkların İl kuruluşlarını kendilerine bağlı birimleri her zaman denetlemeye ve hizmete yönelik tasarrufa yetkilidir. Denetleme raporlarından ilgili bakanlıklar bilgilendirilecektir.



VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMARIN İZİNLİ OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK VEKÂLET EŞLEŞMESİ