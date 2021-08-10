Hande Baladın kimdir,nerelidir

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD ile karşılaşmasında maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.



2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

MİLLİ TAKIM

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

BİREYSEL BAŞARILAR

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"