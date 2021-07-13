Hakan Sabancı kimdir?

Hakan Sabancı, Sabancı ailesindendir. 1991 yılıda İstanbul’da doğdu. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Hakan Sabancı kimin torunu?

Hakan Sabancı, Sadıka Sabancı’nın torunudur.

Hakan Sabancı’nın kardeşleri kimler?

Hakan Sabancı’nın kardeşleri: Kerim Sabancı, Hacı Sabancı

Kuzeni: Faruk Sabancı

Amcası/Dayısı: Mehmet Sabancı

Hakan Sabancı Sakıp Sabancı’nın neyi olur?

Hakan Sabancı’nın babası Ömer Sabancı, Sakıp Sabancı’nın kardeşi Hacı Sabancı’nın oğludur.

Sakıp Sabancı’nın kardeşleri

Hacı Sabancı, Özdemir Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı, İhsan Sabancı'dır.yeniakit