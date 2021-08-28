Gürkan Üçüncü kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Gürkan ÜÇÜNCÜ, 1988 Doğumlu Trabzon Akçaabatlı olup; İlköğrenimini Rize’de, lise öğrenimini Akçaabat Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Erciyes Üniversitesi İktisat bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü bitiren Sn. ÜÇÜNCÜ, Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaparken, 103. Dönem Giresun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Samsun İlkadım ve Denizli Serinhisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunda teftiş stajını tamamladı.Giresun Vali Yardımcılığı Vekilliği ile Giresun Dereli ve Çanakçı İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra yurtdışı stajı için gönderildiği İngiltere’de Liverpool Üniversitesinde İngilizce dil eğitimi aldı. 103. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu tamamlayıp İzmir Beydağ İlçesine atandı. 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemize atanan Kaymakamımız Gürkan ÜÇÜNCÜ 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle İlçemizdeki görevine başlamıştır.