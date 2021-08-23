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Gürkan Demirkale kimdir?

Gürkan Demirkale kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 23.08.2021, 14:21
Gürkan Demirkale kimdir?

 Gürkan Demirkale kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Göreve Başlama Tairhi : 11.09.2017
 
        2004 yılı 88. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Konya’nın Yunak İlçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Buradan Bitlis’in Mutki ilçesine atandı ve 2 yıl görev yaptıktan sonra 2007 yılında imzalanan Müşterek Kararname ile Denizli ili Güney ilçe Kaymakamlığı görevine atandı. Bu esnada askerlik görevini de yerine getirdi.

 
        Yaklaşık 3 yıl Güney Kaymakamlığı, 3 yıl Adıyaman Besni Kaymakamlığı, 4 yıl Muğla Köyceğiz Kaymakamlığı  yaptıktan sonra 20.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı Müşterek kararnameyle Merzifon Kaymakamlığına atanan Kaymakam Gürkan DEMİRKALE,  11.09.2017 tarihinde görevine başlamıştır. 
        Kaymakam Gürkan DEMİRKALE  evli olup, 2 çocuk babasıdır

#Gürkan Demirkale
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