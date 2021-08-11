Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Çok Güzel Hareketler programında yer alan neşeli ve yakışıklı oyuncu Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Kim Kimdir? 11.08.2021, 12:43
Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

 Çok Güzel Hareketler programında yer alan neşeli ve yakışıklı oyuncu Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Gürhan Altundaşar (d. 1984, Ankara),Türk oyuncudur. 1984 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Çeşitli tiyatrolarda yer aldıktan sonra 2013 yılında İstanbul'a taşındı.

2016 yılında Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı. 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi. 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol aldı, aynı yıl Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında yer almaya başladı. Bu programdaki "Açın Kapıyı" skeçlerinde canlandırdığı "Necdet" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.

#Gürhan Altundaşar
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