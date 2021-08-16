banner135

Gözde Türker kaç yaşında, sevgilisi kim ve aslen nereli?

Magazin dünyasının gündeminde Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Gözde Türker ve sevgilisi var. Genç oyuncu Gözde Türker bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle yüzleri taktı, söz kesildi. Detaylar haberimizde.

Kim Kimdir? 16.08.2021, 09:55
Gözde Türker kaç yaşında, sevgilisi kim ve aslen nereli?

Magazin dünyasının gündeminde Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Gözde Türker ve sevgilisi var. Genç oyuncu Gözde Türker bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle yüzleri taktı, söz kesildi. Detaylar haberimizde. 

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, sevgilisi Anıl Güler ile evlilik yoluna girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevgilisi Anıl Güler'le nişanlandığını duyuran Gözde Türker araştırılıyor. İşte Gözde Türker'in hayatına dair merak edilenler...

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı. "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.


Kariyer hayatına 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolü ile başladı. Sonrasında 2016 senesinde Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı. 2018 senesinde Star TV de yayınlanan Ülfet karakterine hayat verdi. 2021 senesinde ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırdı.

GÖZDE TÜRKER SEVGİLİSİ KİM?

Gözde Türker'in sevgilisi Anıl güler diş malzemesi ticareti yapan bir iş insanı.

GÖZDE TÜRKER DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Sinema ve Televizyon
Yıl    Başlık    Rolü    Notlar
2014    Muhteşem Yüzyıl    Safiye Sultan    Dizi Star TV
2016    Poyraz Karayel    Melis Sayguner    Dizi Kanal d
2018    İstanbullu Gelin    Ülfet    Dizi Star TV
2020    Kardeşlerim    Harika Manyaslı    Dizi Atv

Tiyatro

Yıl    Başlık    Rolü    Notlar
2019    Faust?        
2017    Günün Çorbası    Tiffany Vandermanden

#Gözde Türker
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Antalyaspor 1 1
10. Göztepe 1 1
11. Hatayspor 1 1
12. Kasımpaşa 1 1
13. Gaziantep FK 1 0
14. Adana Demirspor 1 0
15. Başakşehir 1 0
16. Sivasspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Kayserispor 1 0
19. Rizespor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Bandırmaspor 1 3
4. Menemenspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Balıkesirspor 1 3
7. Adanaspor 1 1
8. Altınordu 1 1
9. Ankara Keçiörengücü 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Bursaspor 1 1
12. Tuzlaspor 1 1
13. Samsunspor 0 0
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0