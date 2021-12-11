Gönül Dağı Zahide (Ecem Özkaya) kimdir? kaç yaşında? nereli?
Ekranların büyük beğeniyle izlendiği dizi her hafta heyecanlı bölümleriyle ilgi topluyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gönül Dağı yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.
Ekranların büyük beğeniyle izlendiği dizi her hafta heyecanlı bölümleriyle ilgi topluyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gönül Dağı yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.
Gönül Dağı Zahide (Ecem Özkaya) kimdir?
Ecem Nur Özkaya (d. 25 Haziran 1988, İstanbul), Türk oyuncu. Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır. 2012-2015 yılları arası önce TRT 1'de daha sonra FOX TV 'ye geçen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Ankaraspor
|17
|29
|6. Afjet Afyonspor
|16
|28
|7. Çorum FK
|16
|28
|8. Bodrumspor
|16
|27
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|14
|22
|10. Boluspor
|15
|20
|11. İstanbulspor
|14
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|16. Manisa FK
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10