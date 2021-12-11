Gönül Dağı Taner (Berk Atan) kimdir? kaç yaşında nereli?

Ekranların büyük beğeniyle izlendiği dizi her hafta heyecanlı bölümleriyle ilgi topluyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gönül Dağı yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Gönül Dağı Taner (Berk Atan) kimdir?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova'da doğmuştur. Anne tarafı Boşnak olan Berk Atan Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır.