Gönül Dağı Selami Kimdir? Eser Eyüpoğlu Kimdir?

Ekranların rekor kıran dizisinde bu hafta neler olacak herkes bunu merak ediyor kim kiminle evlenecek hangi oyuncular diziye katılacak dizinin en sevilen sempatik oyuncusu Selami hangi şarkıları söyleyecek bu bölümde Selami neler yapacak?

Eser Eyüpoğlu Kimdir?

Gönül Dağı oyuncularından sempatik tatlı oyuncu Selami Kimdir kaç yaşında merak ediliyor.Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, müzik yapımcısı. 1984, Bursa doğumlu. Bilkent Üniversitesi mezunu. Sektöre ilk girişi bir program ile olmuştur. Benzemez Kimse Sana” programına yarışmacı olarak katılmış ve başarılı performansı ile kendini göstermiştir. Doksanlar dizisindeki Necmettin karakteri de kariyerinin önemli işlerindendir. Oflu Hoca’nın Şifresi filmlerinin de Kadir’idir.

Eser Eyüboğlu aynı zamanda tiyatro sanatçısıdır. Birçok tiyatro oyununda rol almış ve müziklerini yapmıştır. Piyano, Yan Flüt, Bağlama, Mey, Akkardeon, Klarnet, Dilli Kaval çalıyor. Ayrıca Kick Box yapıyor.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Eser Eyüboğlu, son yıllarda, 2018’de Ege’nin Hamsisi dizisinde Dursun Dursunoğlu karakterini canlandırdı, Şevkat Yerimdar isimli dizide Müfit karakterine hayat vermesi ile büyük beğeni topladı. 2020 yılında Gönül Dağı dizisi kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı ya da Müziğini Yaptığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Pera'daki Hayalet / Taksi Şoförü Ferdi - 2015

Woyzeck / Müzik - 2014

Othello / Iago

Gönül Dağı Selami'nin Rol Aldığı Dizi ve Sinema Filimleri nelerdir?

Gönül Dağı (Selami, TV Dizisi 2020)

Ege'nin Hamsisi (Dursun, TV Dizisi 2018)

Şevkat Yerimdar (İsmail Veremoğlu, TV Dizisi 2017)

Cingöz Recai (Fikret, Sinema Filmi 2017)

Beceriksiz Katil (TV Filmi 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Kadir, Sinema Filmi 2016)

Kalp Hırsızı (Kemal, TV Dizisi 2014)

Oflu Hoca'nın Şifresi (Kadir, Sinema Filmi 2014)

Mandıra Filozofu (Şükrü, Sinema Filmi 2014)

Düşman Kardeşler (TV Dizisi 2012)