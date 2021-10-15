Gönül Dağı Döndü Kim? Feyza Işık Kimdir? Feyza Işık Kaç Yaşında? Feyza Işık Kaç Boyu ve Kilosu Nedir? Feyza Işık Kaç Burcu Nedir?

Feyza Işık dizi ve sinema filmi oyuncusudur.17 Kasım 1975 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ortaokul yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duydu. Lise yıllarında tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği bölümü mezunudur.

İkinci bir üniversite eğitimi de almaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde de halen eğitim görmektedir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimlerini tamamlayan Feyza Işık, 1996 yılında Gurbetçiler dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Sonrasında pek çok film ve dizi projelerinde yer almaya başladı.

Baba Evi, Ruhsar, Delikanlı, Lise Defteri, Melek, Ölümsüz Aşk gibi dizilerle ilerlediği kariyerini Fatmagül’ün Suçu Ne? ve Çoban Yıldızı gibi dizilerle devam ettirdi.

Ayrıca Filler Ve Çimen sinema filminde oynadı.

2020 yılında Gönül Dağı dizisine Döndü karakteri ile dahil oldu ve halen bu dizide oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

Yer aldığı dizi büyük bir başarı elde etmiştir.

Başarılı oyuncu Selçuk Kaya menajerlik ajansına kayıtlı olarak yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Boyu Ve Kilosu

Akrep burcu özelliklerini taşıyan Feyza Işık, 1.65 boyunda ve 84 kilogram ağırlığındadır. Aslen nereli olduğu bilinmemektedir. Evli olup olmadığı gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Oyuncu genellikle sadece projeleri ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır ve gündemde yer almaktadır. Özel hayatı ile pek gündemde olmayan bir oyuncudur.

Yaşantısını İstanbul’da sürdüren oyuncu aktif bir şekilde Twitter ve İnstagram kullanmaktadır.

Bu yazının hazırlandığı an itibarı ile Twitter hesabında 1.120 takipçisi bulunmaktadır.

İnstagram adresinde ise 3.370 takipçisi bulunmaktadır.

Başarılı oyuncunun takipçi sayıları her geçen gün artmaktadır.

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri yayınlandıkça da bu sayıların artış göstermeye devam etmesi gerekmektedir.

Twitter Adresi https://twitter.com/feyza_official

İnstagram Adresi http://https://www.instagram.com/feyzaskofficial/

GÖNÜL DAĞI DÖNDÜ KİMDİR?

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Feyza Işık Dizileri ve Filmleri

Gönül Dağı – 2020

Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019

Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017

Gamsız Hayat (Zehra) – 2015

Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015

Sevdam Alabora – 2015

Vicdan – 2013 / 2014

Sudan Bıkmış Balıklar – 2012

Cemile (Zeliha) – 2006

Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005

Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003

Lise Defteri – 2003

Melek (Menekşe) – 2002

Günah – 2001

Filler ve Çimen – 2000

Baba Evi – 1997