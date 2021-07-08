Gölgem Bazencir kimdir? Gölgem Bazencir kaç yaşında, nereli?

Dansöz Gölgem Bazencir ile türkücü Mahsun Kırmızıgül bir süre sonra yollarını ayırdı ve boşandı. Oryantal Gölgem hanım bir dönem ikinci kez nikah masasına oturacağı yönünde haberlerle gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

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Gölgem Bazencir eski eşi Mahsun Kırmızıgül ile evliliklerini bitirdikten sonra Mahsun Kırmızıgül ikinci evliliğini avukat sevgilisi Ece Binay ile yaptı. Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci evliliğinden Lavin adında bir kızı dünyaya geldi. Gölgem Bazencir Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Bazencir babasının yanında büyüdü. Mahmut Bazencir geçmişte Mahsun Kırmızıgül’ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır.

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