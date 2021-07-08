Gölgem Bazencir kimdir? Gölgem Bazencir kaç yaşında, nereli?
Mahsun Kırmızıgül’ün ilk eşi Gölgem Bazencir 1970 yılında dünyaya geldi. Oryantal olarak başlayan kariyerinde 1989 yılında Mahsun Kırmızıgül ile evlendi. Bu evliliklerinden 1993 yılında Mahmut Bazencir dünyaya geldi.
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Gölgem Bazencir eski eşi Mahsun Kırmızıgül ile evliliklerini bitirdikten sonra Mahsun Kırmızıgül ikinci evliliğini avukat sevgilisi Ece Binay ile yaptı. Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci evliliğinden Lavin adında bir kızı dünyaya geldi. Gölgem Bazencir Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Bazencir babasının yanında büyüdü. Mahmut Bazencir geçmişte Mahsun Kırmızıgül’ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır.
Gölgem Bazencir boyu, kilosu, burcu, hayatı ve detaylı biyografisi hakkında kapsamlı notlar kısa sürede eklenecektir.haberönü.com
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