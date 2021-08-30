Gökhan Dolaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1989 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Fatih İlköğretim Okulu ve Adıyaman Anadolu Lisesinde tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1,5 yıl Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.

Kaymakamlık mesleğine intisap ettikten sonra Gaziantep-İslahiye ve Nevşehir-Avanos ilçelerinde Kaymakam refikliği stajı; Mülkiye Teftiş Kurulunda teftiş stajı ; Uşak-Karahallı, Yozgat-Çekerek ve Eskişehir-Mahmudiye ilçelerinde vekalet stajı yaptı. İngiltere-Leicester şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimini tamamladı. 25 Ekim 2018-22/07/2020 tarihleri arasında Kırıkkale İli Sulakyurt Kaymakamlığı yapmış olup, 13/07/2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile görev yerleri değiştirilen Mülki İdare Amirleri atama kararı ile İlçemize atanan Kaymakam Gökhan DOLAŞ 28/07/2020 İlçemizdeki görevine başlamıştır. Kaymakam Gökhan DOLAŞ evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.