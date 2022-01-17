Gerçeğin Peşinde Yusuf kimdir? Yusuf'un konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek? Gerçeğin Peşinde programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Yusuf'un Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılma sebebi annesinin nerede olduğunu bilmemesi. Yusuf annesini bulabilecek mi? Yusuf'un annesine ne oldu?