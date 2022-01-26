Gerçeğin Peşinde Vuslat hanım kimdir? konusu nedir?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli problemlere çözüm aranan programa katılanlarda merak ediliyor. Peki programa gelinini bulmak için katılan Vuslat hanım kim?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli problemlere çözüm aranan programa katılanlarda merak ediliyor. Peki programa gelinini bulmak için katılan Vuslat hanım kim?
Vuslat hanım Gerçeğin Peşinde programına gelinini bulmak için katıldı. Gelini ve torunları aniden ortadan kaybolan yaşlı kadın büyük üzüntü yaşıyor.
Oğlununda madde bağımlısı olduğunu dile getiren Vuslat hanım çaresiz bir şekilde bir umut gelininin dönmesini bekliyor.
Şimdi herkes Vuslat hanımın gelininin dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.
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|34
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|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
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|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
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|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
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|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
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|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
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|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
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|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
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|37
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|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|23
|23
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|22
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|19
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