Gerçeğin Peşinde Şeyhmus Kimdir?

Gerçeğin Peşinde yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yeni konuların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı programın yeni konukları merak ediyor.

GERÇEĞİN PEŞİNDE

ŞEYHMUS KİMDİR?

Kötü evlilik geçiren Şeyhmus çocukları istemiyor. Hatice'ye şart koyan Şeyhmus; 'ya çocuklar ya ben' diye şart koştu.

Şimdi herkes Hatice'nin ne karar vereceğini merak ediyor.