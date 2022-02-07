Gerçeğin Peşinde Nuray hanım kimdir? Nuray'ın konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?

Nuray hanım çetrefilli ilişkileriyle gündem oldu. Farklı bir hayat hikayesiyle programa konuk olan kadın evlatlık verdiği çocuğunu arıyor, peki Nuray hanım için çare bulunacak mı? Nuray hanımın çocukları nerede?