Gerçeğin Peşinde Kader kimdir? Kader oğlunu bulabilecek mi?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konukları kimler olacak bu hafta hangi konular işlenecek merakla bekleniyor. Kayıplar bulunacak mı katiller bulunacak mı?

KADER KİMDİR?

Kader 13 yaşında çocuk gelin olmuş.Mutsuz süren evliliğinin ardından seneler geçti.

Oğlu kayıp olan genç kadın oğlumu eşim kaçırdı dedi. Stüdyodakilerinde şaşırdığı olay çözümlenecek mi?

Kader doğru mu söylüyor. Herkes şimdi bunların cevabını bekliyor.