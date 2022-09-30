Gerçeğin Peşinde İsmail Kimdir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bu hafta da izleyicileri ekrana kilitleyen programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 30.09.2022, 13:24 30.09.2022, 17:12
Gerçeğin Peşinde İsmail Kimdir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bu hafta da izleyicileri ekrana kilitleyen programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor.

GERÇEĞİN PEŞİNDE 

İSMAİL KİMDİR?

19 Eylül tarihinden beri kayıp olan İsmail'den haber alınamıyor.

Kaçırılmış olma ihtimali yüksek.

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