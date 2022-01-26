Gerçeğin Peşinde Hülya kimdir? nerede?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Faklı konulara çözümler aranan programda bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Hülya ekmek almak için evden çıktı ve bir daha eve dönmedi. Ailesinin aramalarına rağmen Hülya bulunamadı.