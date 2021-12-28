Gerçeğin Peşinde Ersin kimdir? Ersin'in konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi hergün seyircileriyle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek? Gerçeğin Peşinde programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Ersin'in Konusu

Ersin okul arkadaşıyla yıllar sonra karşılaşıyor. Arkadaşlıkları duygusallığa dönüşüyor. Evlenme yoluna giren Ersin kız arkadaşı tarafından dolandırıldığını terk edildiğini iddia ediyor. Kız arkadaşının ne cevap vereceği merak ediliyor.