Gerçeğin Peşinde Ebru kimdir? Ebru bulundu mu?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi hergün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?

Ebru farklı farklı psikolojik halleriyle evde huysuzluk çıkarıyordu. Annesi ne yaptıysa kızını doktora götürememiş. Kızı evden aniden evden kaçmış.