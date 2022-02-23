Gerçeğin Peşinde Çiçek hanım kimdir? Çiçek hanımın konusu nedir?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?
Çiçek hanım üvey gelinin torunlarına şiddet ve hakaret ettiğini dile getiriyor. Çaresiz babaanne gelininden şikayetçi oldu. Bakalım Çiçek hanımın sorunlarına çare bulunacak mı?
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|O
|P
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|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
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|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
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|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
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|26
|26
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|26
|23
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|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
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|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
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|24
|39
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|23
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|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
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|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
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|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
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|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
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|26
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|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
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|18
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|22
|17
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|17