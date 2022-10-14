Gerçeğin Peşinde Ayşe kimdir?

Ekranların en çok izlenen programın yeni konuları merak ediliyor. Peki yeni konulardan Ayşe'nin konusu nedir?

GERÇEĞİN PEŞİNDE AYŞE KİMDİR?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Programı katılan Ayşe 34 yaşında 3 çocuğu olan Ayşe ayrılmak üzere olan kocasının 3. çocuğunu kaçırdığını iddia ediyor. Ayşe ekranlardan eşine sesleniyor. Bakalım Ayşe'nin kocasından cevap gelecek mi? İddialar doğru mu?