Gerçeğin Peşinde Asu Kimdir?

Ekranların merakla izlenen programı yeni sezonda da devam ediyor. Çeşitli sorunlara çare bulunan programa yeni katılan konuklar merak ediliyor.

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

ASU KİMDİR?

15 yaşındaki Asu ve arkadaşları kayıp Asu'nun çaresiz babası kızının nerede olduğunu bilmiyor.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Asu'dan hiç bir haber alınamıyor.