Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen yarışması zorlu ve rekabetli geçiyor peki bu hafta neler oldu? Bugün nasıl bir yarışma oldu kimler neler yaptı? Beyhan Öksüz oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Öksüz, Demet Akalın’ın “Mankenlik var mı?” sorusuna“Çok teklif geldi ama düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peki, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yeşim Öksüz kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Öksüz, Demet Akalın’ın “Mankenlik var mı?” sorusuna“Çok teklif geldi ama düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peki, Gelinim

Aslen Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi. Lisede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun oldu. 4 yıllık evli olan Yeşim Öksüz’ün 2.5 yaşında bir oğlu var. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Yeşim Öksüz, Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın önceki akşam (21 Ekim) yayınlanan 16. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Sedat ve Cana son çare Feride’den yardım istiyor…

Camdaki Kız’ın bu bölümünde Feride, Alp’in Nalan’la konuşup Cana-Sedat ilişkisini Nalan’a anlatmasını engelledi. Selen’in hamilelik yalanı daha da büyürken, Hayri Nalan’ın hamile olmadığını anlayınca çok sevindi. Rafet ve Gülcihan’ın 40. evlilik yıldönümlerinin kutlandığı partide yayınlanan görüntüler herkesi şaşırttı.

Camdaki Kız zirvedeki yerini korudu

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Er-geç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.