Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kimler? 9 Mart Çarşamba
Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Her hafta zorlu geçen yarışmanın yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılar kimler?
Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Her hafta zorlu geçen yarışmanın yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılar kimler?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI
Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Sivas Belediyespor
|29
|50
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17