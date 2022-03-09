Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kimler? 9 Mart Çarşamba

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Her hafta zorlu geçen yarışmanın yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılar kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI

Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.



