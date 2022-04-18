Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kimler? 19 Nisan Salı
Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Her hafta zorlu geçen yarışmanın yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılar kimler?
Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Her hafta zorlu geçen yarışmanın yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılar kimler?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI
Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.
YENİ YARIŞMACILAR
Damla ve Nuray hanım
Melek hanım, Senanur
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21