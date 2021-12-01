Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Turgay Başyay kimdir? kaç yaşında nereli? İnstagram hesabı nedir?

Gelinim Mutfakta sunucuları her hafta değişiyor peki bu haftaki sunucusu kim olacak? Gelinim Mutfakta'yı geçen hafta Mehmet Ali Erbil sundu bu hafta farklı bir sunucu ekranlara gelecek.

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Turgay Başyayla 1976 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir ve aslen Çankırılıdır.

İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

Hem şarkıcılık hem sunuculuk yapan Turgay 2000 yılında çıkardığı Nazlıcan isimli albümüyle tanınmıştır. Çıkardığı albümlerin ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynadı.