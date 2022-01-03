Gelinim Mutfakta Yeliz Kimdir Kaç Yaşında Ne Zamandır Evli?
Her gün ekranlara kilitleyen yarışma programı büyük heyecanla devam ediyor. Herkes merak ediyor yarışmacıların kim olduğunu peki yarışmacılar kimdir? Nerelidirler hangi şehirlerden programa katılmışlar? Gelinim Mutfakta yeni sezonu yeni yarışmacılarla beraber büyük bir heyecanla başladı. 4. sezonu başlayan programın bu yılki sunucusu ise daha önceden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı sabah programının sunucusu Demet Akalın oldu. Bu sezon da diğer sezonlar gibi Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı yayınlanacak olan program yine reytingleri yüksek başladı.
Her gün ekranlara kilitleyen yarışma programı büyük heyecanla devam ediyor. Herkes merak ediyor yarışmacıların kim olduğunu peki yarışmacılar kimdir? Nerelidirler hangi şehirlerden programa katılmışlar? Gelinim Mutfakta yeni sezonu yeni yarışmacılarla beraber büyük bir heyecanla başladı. 4. sezonu başlayan programın bu yılki sunucusu ise daha önceden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı sabah programının sunucusu Demet Akalın oldu. Bu sezon da diğer sezonlar gibi Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı yayınlanacak olan program yine reytingleri yüksek başladı.
Gelinim Mutfakta Yeliz Kimdir Kaç Yaşında Ne Zamandır Evli?
Yarışmaya yeni katılan gelin eşiyle otobüste tanıştığını söyledi. Çok iddialı olduğunu kesin yemeklerini herkesin beğeneceğini söyledi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|18
|31
|8. Brighton
|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10