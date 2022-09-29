Gelinim Mutfakta Tuğba Kimdir?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışma programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynalaların kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

TUĞBA KİMDİR?

Kayınvalidesi ile beraber programa katılan 23 yaşındaki Tuğba oldukça iddialı görünüyor. Hamarat gelinin yarışmayı kazanacağı ihtimali yüksek.