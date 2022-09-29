Gelinim Mutfakta Sümeyra Kimdir?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışma programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yeni gelinlerin ve kaynanaların katıldığı programın yeni ailelerinin kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

SÜMEYRA KİMDİR?

Kayınvalidesi ile programa katılan Sümeyra hamaratlığını konuşturuyor. 30 yaşındaki yeni gelin yarışmadan galip çıkacağını, iddialı olduğunu söylüyor. Bakalım yarışmanın galibi Sümeyra mı olacak?