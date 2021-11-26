Gelinim Mutfakta Sevilay Hanım kim?

Gelinim mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların başına seyircileri kilitleyen program çok zorlu geçiyor peki hangi gelin daha başarılı hangi gelin daha başarılı hangi gelinin yemekleri daha başarılı elemeye kalan gelin hangisi?

Gelinim Mutfakta Sevilay kimdir?

Geliniyle beraber yarışmaya katılan Sevilay hanım sakinliği ve sabırlı haliyle dikkatleri üzerine topladı.

Aynur hanım genç kayınvalide olarak yarışmaya katılıyor.Peki Sevilay hanımın gelini kazanacak mı şimdi herkesin aklında bu soru var.