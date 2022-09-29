Gelinim Mutfakta Semra Hanım Kimdir?

Gelinlerin kayınvalideleri ile ekip şeklinde çalıştığı yarışma programı yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yüzlerin katıldığı programın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor.

Kim Kimdir? 29.09.2022, 10:30
Gelinim Mutfakta Semra Hanım Kimdir?

Gelinlerin kayınvalideleri ile ekip şeklinde çalıştığı yarışma programı yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yüzlerin katıldığı programın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

SEMRA HANIM KİMDİR?

50 yaşındaki Semra hanım geliniyle beraber yarışma programına katıldı. Haftaya iyi performans sergileyerek başlayan ikilinin yarışmayı kazanacağı tahmin ediliyor. 

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