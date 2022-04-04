Her gün ekranlara kilitleyen yarışma programı büyük heyecanla devam ediyor. Herkes merak ediyor yarışmacıların kim olduğunu peki yarışmacılar kim?

Gelinim Mutfakta Öykü Kimdir? Kaç Yaşında?

Yarışmaya yeni katılan gelin 25 yaşında yeni gelin hamaratlığını konuşturuyor. Çok iddialı olduğunu ve yemeklerini herkesin beğeneceğini söyledi.