Gelinim Mutfakta Nigar hanım kimdir kaç yaşında? nereli instagram hesabı nedir?

Gelinim mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların başına seyircileri kilitleyen program çok zorlu geçiyor peki hangi gelin daha başarılı hangi gelin daha başarılı hangi gelinin yemekleri daha başarılı elemeye kalan gelin hangisi?

Gelinim Mutfakta Nigar hanım kimdir?

Geliniyle beraber yarışmaya katılan Nigar hanım sakinliği ve sabırlı haliyle dikkatleri üzerine topladı.

Nigar hanım genç kayınvalide olarak yarışmaya katılıyor.Peki Nigar hanımın gelini kazanacak mı şimdi herkesin aklında bu soru var.