Gelinim Mutfakta Nermin Hanım Kimdir?

Gelinlerin ve kaynalaların birlikte katıldığı yarışma programı her hafta zorlu geçiyor. Rakiplerini geçmeye çalışan gelinlerin mücadelesi devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA

NERMİN HANIM KİMDİR?

Nermin hanım gelinine destek olmak için programa katıldı. Zorlu geçen yarışmanın galibi olmak istediklerini söyleyen ikiliden büyük performans göstermeleri bekleniyor.