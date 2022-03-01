Gelinim Mutfakta Naciye hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta neler olacak hangi yarışmacılar elendi hangi yarışmacılar daha başarılı olacak yeni yarışmacılar katılacak mı hangi yarışmacı daha başarılı hangi yarışmacılar kötü performans sergiliyor?

Gelinim Mutfakta Naciye

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

Yeni yarışamacı iddialı yarışmacı Naciye hanım güzelliğiyle hamaratlığıyla dikkatleri üzerine topladı.