Gelinim Mutfakta Mizgin kimdir, kaç yaşında?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışma programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynalaların kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

MİZGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kayınvalidesi ile beraber programa katılan 23 yaşındaki Mizgin oldukça iddialı görünüyor. Hamarat gelinin yarışmayı kazanacağı ihtimali yüksek.