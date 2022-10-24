Gelinim Mutfakta Mizgin kimdir, kaç yaşında?
Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışma programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynalaların kimler olduğu merak ediliyor.
Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışma programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kaynalaların kimler olduğu merak ediliyor.
GELİNİM MUTFAKTA
MİZGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kayınvalidesi ile beraber programa katılan 23 yaşındaki Mizgin oldukça iddialı görünüyor. Hamarat gelinin yarışmayı kazanacağı ihtimali yüksek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9