Gelinim Mutfakta Miyase kimdir?
Ekranların izlenen yarışma programında bu hafta neler olacak hangi yarışmacılar programa konuk olacak Gelinim Mutfakta'nın sürpriz sunucusu kim olacak? Sunucu neden değişti? Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Filiz Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Filiz Kaya yarışmaya gelini Yaren ile katıldı. Peki ama Kayınvalide Filiz kimdir, kaç yaşında?
Ekranların izlenen yarışma programında bu hafta neler olacak hangi yarışmacılar programa konuk olacak Gelinim Mutfakta'nın sürpriz sunucusu kim olacak? Sunucu neden değişti? Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Filiz Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Filiz Kaya yarışmaya gelini Yaren ile katıldı. Peki ama Kayınvalide Filiz kimdir, kaç yaşında?
Yarışmacılarından Kaynana Dilek kimdir, kaç yaşında?
Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Dilek hayatı merak ediliyor.
Gelinim Mutfakta Dilek kimdir?
Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı. 23 yaşında Dilek, ev hanımı ve yeni evlidir. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Demet, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12