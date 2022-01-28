Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? 

Ekranların izlenen yarışma programında bu hafta neler olacak hangi yarışmacılar programa konuk olacak Gelinim Mutfakta'nın sürpriz sunucusu kim olacak? Sunucu neden değişti? Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Filiz Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Filiz Kaya yarışmaya gelini Yaren ile katıldı. Peki ama Kayınvalide Filiz kimdir, kaç yaşında?

Yarışmacılarından Kaynana Dilek kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Dilek hayatı merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta Dilek kimdir?

Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı. 23 yaşında Dilek, ev hanımı ve yeni evlidir. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Demet, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.