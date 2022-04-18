Gelinim Mutfakta Melek hanım kimdir? kaç yaşında?

Ekranların sevilen en heyecanlı programı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılarının hayatlarını da kısa kesitler halinde anlatmaları izleyicilerininde ilgisini çekiyor. Bu hafta hangi yarışmacıların katılacağı merak ediliyordu. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından hangi gelinler elendi? Hangi gelinler altınları kazandı? Şimdi herkes bunları merak ediyor.

Gelinim Mutfakta Melek Hanım Kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından yeni gelinin kaynanası 35 yaşındaki Melek hanım herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Başarısıyla övünen yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü korkuttu. Güzelliğiylede dikkatleri üzerine toplayan başarılı yarışmacının kaynanasının geliniyle altınları alacağı tahmin ediliyor.