Her gün ekranlara kilitleyen yarışma programı büyük heyecanla devam ediyor. Herkes merak ediyor yarışmacıların kim olduğunu peki yarışmacılar kim? Nerelidirler hangi şehirlerden programa katılmışlar? Gelinim Mutfakta yeni sezonu yeni yarışmacılarla beraber büyük bir heyecanla başladı. 4. sezonu başlayan programın bu yılki sunucusu ise daha önceden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı sabah programının sunucusu Demet Akalın oldu. Bu sezon da diğer sezonlar gibi Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı yayınlanacak olan program yine reytingleri yüksek başladı.

Gelinim Mutfakta Hülya Kimdir Kaç Yaşında Ne Zamandır Evli?

Yarışmaya yeni katılan gelin eşiyle otobüste tanıştığını söyledi. Çok iddialı olduğunu kesin yemeklerini herkesin beğeneceğini söyledi.