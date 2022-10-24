Gelinim Mutfakta Hülya hanım kimdir, kaç yaşında?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışma programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yeni gelinlerin ve kaynanaların katıldığı programın yeni ailelerinin kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

HÜLYA KİMDİR?

Kayınvalide Hülya hamaratlığını konuşturuyor. 35 yaşındaki kayınvalide yarışmadan galip çıkacağını, iddialı olduğunu söylüyor. Bakalım Hülya hanım yarışmanın galibi mi olacak?