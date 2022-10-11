Gelinim Mutfakta Hatice Kimdir?

Hafta içi her gün izleyicilerini ekranlara kilitleyen gelinlerin yarıştığı yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler programa katılan yeni yarışmacıların kimler olduğunu merak ediyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Hatice kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA

HATİCE KİMDİR?

Yarışmaya yeni katılan hamarat gelin 27 yaşında haftaya iddialı başlayan yarışmacının altınları kazanacağı bekleniyor.