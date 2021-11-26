Gelinim Mutfakta Hatice hanım kimdir?

Gelinim mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların başına seyircileri kilitleyen program çok zorlu geçiyor peki hangi gelin daha başarılı hangi gelin daha başarılı hangi gelinin yemekleri daha başarılı elemeye kalan gelin hangisi?

Gelinim Mutfakta Eda ve Hatice kimdir?

Yarışmaya yeni katılan Eda gelinin tamı adı Eda Kök'tür.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı gelin Eda Kök aslen Tekirdağlı, kayınvalide Hatice Kök ise aslen Orduludur.

Kayınvalide Hatice Kök 55 yaşındadır.

Gelin Eda Kök ise 27 yaşında 9 yıllık evlidir.

18 yaşında evlendiği anlaşılan Eda Kök'ün 2 de çocuğu var.

Eda kök'ün bir diğer özelliği ise TikTok fenomeni oluşudur.

Yarışmanın ilk gününde tadım sonrası puanlama yapan Hatice hanım eski gelinlerin hışmına uğradı.

Eski gelinlerin gözünden kaçmayan değerlendirmeler ve sonrasında verilen puanlar Hatice hanıma zor anlar yaşattı.

Hatice hanım eski ve tecrübeli gelinler karşısında kendini ve verdiği puanları savunmakta hayri zorlansa da yeni yarışmacı olmasına rağmen kısa sürede adapte olduğu görülüyor.

Çünkü gelinlere laf yetiştirmekten de geri durmuyor.